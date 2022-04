Clothilde CHARLOTTE

Après l'obtention de mon BTS Assistante de Gestion PME-PMI en 2015, j'ai intégré une école de commerce qui n'a malheureusement pas correspondu à mes attentes.

J'ai donc recherché différents emplois qui ont eu pour but de renforcer ma vision de vie en entreprise ainsi que la communication et le travail en équipe. Après plusieurs CDD dans le domaine de la vente, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi d'assistante (administrative/de gestion/ ...), à Orléans.



Motivée et curieuse, je souhaite apporter mes compétences au sein d'une entreprise pour laquelle je pourrais effectuer un grand nombre de missions grâce à ma polyvalence et mes acquis.



Mes compétences :

Blogging, anglais, communication