Clothilde DE TRÉMIOLLES

Forte de 13 ans d'expérience dans la communication, je suis depuis novembre2015 consultante en gestion de projet et coach individuel professionnel. Ces années en entreprise m'ont permis de développer mes qualités relationnelles et rédactionnelles. Naturellement tournée vers le relationnel, je souhaitais insuffler une dimension humaine à mon métier. J’ai ainsi suivi une formation en coaching à HEC.

-En tant que consultante en communication, j'accompagne les agences de communication dans la réflexion stratégique et dans le développement opérationnel des projets de leurs clients. Je pilote les projets de la prise de brief jusqu’au suivi maquette et exe avec la livraison des supports. J’orchestre également les différents intervenants interne et externe (direction artistique, studio, maquettiste, illustratrice, rédacteur, journaliste…).

-En tant que coach, j’accompagne des cadres dans leur évolution professionnelle en individuel (problématique de positionnement, de leadership, connaissance de soi, gestion du temps …). Je les coache dans leurs challenges professionnels et je les accompagne dans leurs questionnements.

- Mes 3 essentiels : l’écoute, la créativité et le dynamisme.

- Ma devise : pour savoir où l’on veut aller, il faut savoir qui nous sommes.



Mes compétences :

communication

Marketing

Industrie pharmaceutique