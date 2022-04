Clothilde FOY

Etant acceptée à la rentrée 2015, à l’IUT de Vélizy, pour la licence professionnelle, commercialisation de produits et services, parcours vente et commercialisation nationale et internationale des produits de la cosmétique parfumerie, je souhaiterais intégrer un poste en alternance en corrélation avec ma licence.



Je suis actuellement en Erasmus à Galway (Irlande), en commerce des administrations pour une durée de un an.



J’ai en 2012 obtenu mon DUT techniques de commercialisation, réalisé en alternance chez SFR, afin d’avoir une vision concrète et une ouverture sur le monde du travail.



Mes compétences :

Gestion de caisse

Gestion de la relation client

Economie, mathématiques financières, comptabilité,

E-Business, marketing, communication, management,

Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Access

Sage 50 Accounts professional

Dreamweaver et autres sites de création de sites i

Internet

Gestion des stocks

Accueil, contact des clients

Techniques de vente