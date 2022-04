Mes compétences :

Analyse et préparations des offre de prix

Expédition nationales et internationales

Informe clients sur avancement de leurs commandes

Vérifications des termes de commandes

Facturation

Suivi des réclamations clients

Bon sens de l'organisation

Utilisation de divers portails clients

Statistiques commerciales

Elaboration de procédures

Crédit documentaire et remise documentaire

Sens du contact