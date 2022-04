Clotilde FRANÇOIS

Dynamique et ayant le "goût des autres", ce qui me passionne dans mon métier c'est de travailler au contact des jeunes.



Au sein de leur établissement scolaire, je leur offre un lieu d'écoute, de guidance et de conseil ainsi qu'à leur famille.



En collaboration avec les professionnels médico-sociaux, je contribue à la prise en compte des difficultés de ces jeunes dans le contexte spécifique de leur scolarité. Ce travail d'équipe est une réelle richesse à la fois pour les élèves mais également pour moi-même et ma pratique professionnelle.



Toutefois, même si ce métier me satisfait par certains de ses aspects, je ne suis (que)contractuelle et cette situation ne me satisfait pas.



Je suis donc toujours à la recherche d'un poste de psychologue. D'une part dans mon domaine de spécialisation à savoir auprès d'enfants et d'adolescents dans des structures médico-sociales mais le métier de COP m'a également sensibilisée à d'autres domaines.



Il a ravivé un certain intérêt que j'avais eu au cours de mes études, avant de me spécialiser en psychologie de l'enfant, pour la psychologie sociale et du travail et qui se traduirait dans le monde du travail par un intérêt pour les Ressources Humaines.



A ce sujet, j'ai fait des recherches pour tenter de trouver des "passerelles" entre ma formation initiale et le domaine des Ressources Humaines mais ces recherches sont restées vaines.



Ma situation personnelle ne me permet pas de quitter mon travail actuel pour redevenir étudiante, à moins peut être que cela puisse se faire en alternance.



L'idéal serait d'obtenir un poste de psychologue du travail et de me former en interne mais est-ce réalisable?? Au regard de ma formation, je n'ose même pas postuler sur ce type de postes!



En m'inscrivant sur Viadeo, j'espère rencontrer des personnalités qui pourront m'offrir des éléments de réponses, qui peut être ont réussi un tel changement de "direction" ou sont en phase de réussir, qui peut être m'offriront un poste de psychologue!



N'hésitez pas à venir discuter avec moi



A trés bientôt



Mes compétences :

Ecoute

Enfant

Formation

Orientation

Psychologie

Ressources humaines