Clothilde GUILLIER

Après avoir travaillé pendant 5 ans pour la marque AGATHA en tant que visuel merchandiser, je désir évoluer dans ma vie professionnelle.

Je souhaite pouvoir mettre en œuvre les compétences que j’ai acquises au cours de mon cursus de formation et de mon expérience professionnelle au profit du développement d’une entreprise.

J’ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter très rapidement.

J’ai le désir profond de travailler, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Je reste à votre entière disposition pour tout entretien que vous me proposerez, et au cours duquel je vous ferai part de mes motivations en détail.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop