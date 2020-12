Marine SOREL

Compétences

Création et animation de KPI (chaine d’approvisionnement, performances commerciales)

Optimisation des processus opérationnels magasin (Gestion de la marchandise en magasin, fiabilité des stocks, Inventaire, mise en place de la RFID)

Analyse et bilan de résultats (Résultats d’inventaire, opérations commerciales …)



Aptitude

Curiosité, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, goût pour les chiffres, capacité à travailler en équipe, Adaptabilité



Mes compétences :

Études de marché

Management

Marketing

Production

Revenue management

Supply chain

ventes

Logistique

Gestion de projet

Distribution