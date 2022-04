Karine GARRIDO

Quinze ans d’expérience dans l’univers passionnant de la supply chain :

• Coordination et gestion de projets supply chain : amélioration des processus, vision transversale

• Orientation client : fidélisation, développement du chiffre d’affaires, management d’équipe

• Gestion des achats textile et d’EPI : Appels d’offres grand import, négociation, suivi des contrats



Mes compétences :

Stockage

Logistique

Approvisionnement et achats

Approche processus

Sourcing international

Communication

Achats

Management de projets

Modélisation des systèmes industriels

Management d'équipe

EDI

E-procurement

Coordination

Organisation

Optimisation

Approvisionnements

Textile

Performance

Management

Formateur