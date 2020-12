Elisabeth LEROGNON

"La grandeur d'un métier est, peut-être et avant tout, d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines", Antoine de Saint-Exupery, "Terres des Hommes"



Ceci est mon credo



Je suis consultante formatrice (12 ans d'expérience). Mes domaines de prédilection sont les relations humaines, la communication, le management, mais aussi l'illettrisme.



Ma pratique est aussi bien individuelle que collective, dans le respect de l'Autre.

On me reconnait mes qualités d'écoute, de sérieux, de dynamisme et d'humour.



Je recherche des missions de formation auprès de tout public et toutes structures. Tout projet mérite qu'on s'y intéresse.



Mes compétences :

Illettrisme

Management d'équipe

communication