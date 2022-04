Clothilde LE MANAC'H

Je suis psychologue professionnelle et j'ai choisi de me spécialiser en Psychologie Gérontologique Normale et Pathologique.



Au sein de ma formation j'ai effectué un certains nombre de stages (structure de type EHPAD, milieu hospitalier, milieu de rééducation et réadaptation). J'ai acquis une expérience professionnelle dans le champ du handicap, à la fois en termes de handicap développemental (déficience intellectuelle - motrice, polyhandicap) et de handicap acquis (handicap psychique, accompagnement des personnes cérébrolésées).



J'ai pu être confrontée au travail en équipe pluridisciplinaire (médecin, éducateurs, paramédicaux) , à la relation avec les famille mais également en soutien avec les équipes soignantes. J'ai pu mettre en place des ateliers thérapeutiques de type ateliers cognitifs (atelier mémoire, de réminiscence) et de verbalisation des affects - de l'expérience subjective (groupes de parole avec les professionnels et avec les équipes, photolangage).



Installée au sein d'une maison médicale Je souhaite élargir mon réseau de contacts avec les professionnels.



Mes compétences :

Ecoute

Communication

Bureautique

Autonomie

Gestion de projet

Adaptabilité

Epreuve projective