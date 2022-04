Clothilde LE MANAC'H

Je suis étudiante en Master 2 à l'Université François Rabelais, à Tours. j'ai choisi de me spécialiser en Psychologie Gérontologique Normale et Pathologique.

Dans la perspective de ma future professionnalisation, j'ai effectué un certains nombre de stages (structure de type EHPAD, milieu hospitalier, milieu de rééducation et réadaptation etc.). Au sein de mes précédents stages, j'ai pu être confrontée au travail en équipe pluridisciplinaire et à la relation avec les soignants. J'ai pu mettre en place des ateliers thérapeutiques de type ateliers cognitifs (atelier mémoire, de réminiscence, photolangage).

Dès l'obtention de mon diplôme, je serais en recherche active, dans ce but je souhaite élargir mon réseau de contacts professionnels.



Mes compétences :

Autonomie

Gestion de projet

Bureautique

Méthode projective du Rorschach

Entretiens psychologiques

Épreuve projective

Qualité d'écoute