Clothilde LEBRUN

A 25 ans, l'avenir nous appartient !



C'est pour cela que je reprends les études au sein du Cesacom pour m'orienter dans les métiers de la Communication/Publicité.



Mon Objectif, apprendre un maximum de chose en un minimum de temps !



Communication d'entreprise :

Je suis actuellement en Alternance chez RLF en tant que Chargée de Communication Interne et Externe. J'ai, entre autre, pour responsabilité la gestion et l'organisation d'événements corporate et internes, la gestion du Journal d'entreprise, remaniement de la plaquette institutionnelle, etc ...



Communication Publicitaire :

Avec le Cesacom, plusieurs Compet' sont organisées tout au long de l'année avec de véritables annonceurs. Ces événements nous plongent dans le monde réel et nous met face à nos obligations de communiquant. Par groupe, nous devons élaborer un plan de communication adapté à la demande du client. A l'issu, 2 prix sont remis : Le Prix Annonceur et Le Prix Stratégique. A savoir, lors des Compet', toutes les enseignes du Cesacom sont représentées.



Mes compétences :

Pack office

Prospection téléphonique

Vente directe