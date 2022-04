Clothilde LOUADOUDI

Titulaire d'un double Master en Ingénierie de le Chimie et en Sciences des Matériaux, je travaille actuellement en tant qu'Ingénieure de Recherche au sein du groupe L'Oréal.

Ma mission, inscrite dans une démarche inventive, consiste principalement à rechercher l'amélioration des produits, méthodes et procédés existants et à en découvrir de nouveaux.



De par mon parcours académique, je dispose aujourd'hui d'un bagage scientifique complet et étendu en matière de Chimie avec une spécialisation en Chimie des Matériaux.

Mes diverses expériences professionnelles ont permis d'enrichir ma culture scientifique et de développer mes compétences techniques notamment par l'utilisation de nombreux appareils d'analyse et de caractérisation.



Par ailleurs, les différentes missions que j'ai entreprises ces dernières années m'ont permis d'acquérir les compétences professionnelles indispensables à l'exercice du métier d'Ingénieur, je pense en particulier à la gestion de projets, à l'encadrement, au travail collaboratif et partenarial, à la communication, à la prise de décisions et la force de propositions.



Mes compétences :

Caractérisation mécanique & chimique des matériaux

Gestion de la maintenance des appareils de mesure

Analyses physico-chimiques

Développement & Optimisation de méthodes

Utilisation du pack Microsoft Office

Utilisation de plateformes robotiques

Traitement et Analyse de données en masse

Utilisation de logiciels de gestion de projet

Utilisation de logiciels de traitement de données

Analyses chromatographiques (HPLC & CPG)

Etude des normes nationales et internationales

Contact & Discussion avec les fournisseurs

Gestion de l'approvisionnement en matériels

Mise en oeuvre de matériaux sensibles