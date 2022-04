Clothilde MONAT

Aujourd'hui, je rédige des sagas de dirigeants et d'entreprises, des histoires de marques et de produits, des livres d'entreprises et des livres d'hôtels, des interviews et des portraits, au sein d'une structure que je dirige, "Storytelling Factory".

J'ai appris à connaître l’univers du business grâce à une formation de management interculturel suivie à Paris. J'ai aussi été sollicitée par "Franchise Expert", un cabinet de conseil en marketing et développement en réseau.

Ma solide formation littéraire et mes activités de journaliste ainsi que mon métier de professeur de Lettres exercé après l'obtention du CAPES garantissent une belle plume.

Pour découvrir mes activités, je vous invite à consulter le site Internet : storytelling-factory.fr.