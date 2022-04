Clothilde MUGLER

Bonjour,

Pour donner une suite logique à mes études, j'ai décidé de me lancer en créant ma micro-entreprise en Septembre dernier. En quoi consiste t-elle?

Être peintre intérieure ne me suffit pas. C'est pourquoi je propose également du coaching aux particuliers. Afin de les aider dans le lancement de leurs chantiers, en leur offrant ainsi une satisfaction d'avoir participé à leurs propre travaux.

Mes conseils techniques se développent également auprès des menuiseries. Afin de former les menuisiers à l'application de l'huile de lin dans leur atelier. Et parfois même sous traiter l'application des peintures avec eux.

Je propose également mes compétences en peintures décoratives, peintures à effets, relooking de meubles et recherche de couleurs.







Mes compétences :

Relationnel

Pédagogie

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail