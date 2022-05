Quentin BREVAULT

L'activité d'ORONA porte sur le design, la fabrication, l'installation, la maintenance et la modernisation de solutions de mobilité, comme des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants. Tout ceci dans le cadre du service intégral.



Groupe d'entreprises composé de plus de 30 sociétés en Espagne, au Portugal, en France, au Royaume Uni, en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Norvège, au Brésil et en Pologne.



- Deux usines de production en Europe.

- 4 333 professionnels avec vocation de service.

- 1 ascenseur neuf sur 10 en Europe est Orona.

- Plus de 100 pays installent des appareils Orona.

- 250 000 ascenseurs dans le monde sont équipés de la technologie Orona.





Mes compétences :

Vente

Prospection

Chimie

Offres commerciales

Fidélisation client

Closing

Négociation

Analyser les besoins et définir les objectifs

Relations clients