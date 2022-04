Spécialisée dans la vente de solutions complexes et sur-mesure pour PME, ETI et Grands Comptes.

5 ans d'expérience dans le conseil & service aux Industries + 3 ans dans le secteur médical et l'Industrie Pharmaceutique - christelle.fiant@gmail.com

Anglais B2 > 750 points TOEIC ; Disponibilité Immédiate ; Mobilité : France entière et International



Mes compétences :

Ingénieur d'affaires

Commercial grands comptes

Ingénierie de formation

Marketing

Commerce international

Formation continue

Développement durable

Industrie

Commercial

Product Lifecycle Management

Customer Relationship Management

Neurosciences

Biomédicale

Ingénierie

Nanotechnologies

Microsoft Office

Science des matériaux

Mécanique des structures