Conseillère en Insertion Professionnelle puis Consultante Emploi, je mets mon expérience et mon professionnalisme au service des sociétés performantes et innovantes en faveur des demandeurs d'emploi.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Animation de formations

Recherche et création d'outils

Technique de Recherche d'Emploi

Gestion de projet