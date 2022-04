Anne-Marie LANGER

Insérer les personnes handicapées en milieu ordinaire, convaincre les entreprises que cela est possible et même enrichissant humainement parlant et pourquoi pas aller plus loin en devenant "handi-accueillantes", telles sont mes ambitions et surtout celles de tous ceux que j'ai rencontrés !

Référente travailleurs handicapés auprès des apprentis au sein de mon établissement depuis 2011, j'accompagne un nombre croissant de personnes en situation de handicap, de tout âge. Mon rôle est d'aménager les parcours, d'être la médiatrice entre les apprenants, les entreprises, les familles, les formateurs et les partenaires spécialisés dans le handicap, comme CAP Emploi, l'AGEFIPH, le FIPHFP...

Reconnue au sein de mon établissement, désormais, tout apprenant en difficulté repéré est orienté vers moi. Si cela est nécessaire, j'accompagne vers la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et fais en sorte de maintenir l'apprenant en milieu ordinaire en proposant les compensations nécessaires.

Approfondir ces compétences pour mieux accompagner en toutes circonstances a été le moteur majeur de ma reprise d'études en 2016.



Mes compétences :

Internet

Microsoft Excel 2010

BCDI

Microsoft Word 2010

Portail documentaire E-SIDOC

Microsoft PowerPoint

Cartes mentales avec le logiciel Freeplane