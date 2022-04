Anne-Marie MARTINEZ

Psychologue du travail et des organisations, habilitée IPRP, j'accompagne groupes et individus dans différents secteurs d'activité. Mes interventions contribuent au dialogue social, à l'apaisement des relations au sein des équipes et à la préservation des liens positifs avec le travail. Je me place au service des organisations et des individus en recherche d'un nouvel équilibre entre exigences du travail contemporain et respect des personnes, performance économique et maintien de liens sociaux.



Ma pratique se réfère à l’éthique du code de déontologie du psychologue (probité, compétence, confidentialité, rigueur scientifique, indépendance), elle me permet de tenir le cadre qui va sécuriser les échanges. Elle évolue avec l'analyse de l'expérience.



Mes compétences :

Psychologie du travail

Bilan de compétences

IPRP

Risques psychosociaux

Formation professionnelle continue

Gestion des conflits

Organisation du travail

Santé au travail