Clothilde NEBON

Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'Ingénieur en Microélectronique / Electronique dans la région des Alpes-Maritimes.

Je reste ouverte à tous autres types de postes en lien avec mes compétences métiers.



Mes compétences métiers :

- Microélectronique : Vérification et validation des circuits,

Développement de kit de conception et d’outils

- Logiciels Microélectronique : Support client sur l’installation et l’utilisation des logiciels de conception, de vérification et de simulation

- Electronique : Routage, assemblage, test et validation