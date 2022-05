Shagid MORGADO

Actuellement Ingénieur de Test et Vérification chez OPEN



Dernière expérience professionnelle : Stagiaire chez SERT Métal dans le cadre de ma formation d'Ingénieur en Automatisme .



Master EEAP (Electronique Electrotechnique Automatique Procédés) option Génie des Systèmes Automatisés à l’université Claude Bernard de Lyon 1 en Co-habilitation avec l’INSA de Lyon et l’Ecole Centrale de Lyon.



Master Compétences Complémentaires en Informatique spécialité Systèmes d'Information pour la Production (en cours).



Diplômé en Licence Professionnelle GEII parcours Systèmes Embarqués.



Expérience professionnelle dans le domaine ferroviaire chez ALSTOM Venezuela



Compétences :



Automates Industriels:

- Schneider Electric : Modicon M340, XBTL1000, Relais Programmable Télémécanique



Programmation Industriel:

- PL7 Pro, ZelioSoft, Vijeo Designer, Grafcet, Ladder, ST



Logiciels de calcul et contrôle:

- Matlab, Simulink, LabVIEW



Informatique :

- C, C++, Java.



Autres :

- aptitude pour l’intégration et travail en équipe

- maitrise les outils de la gestion de projet

- capable de suivre l’évolution technologique du domaine de compétence



Mes compétences :

Modélisation des systèmes industriels

Maîtrise de logiciels de simulations des systèmes

Conception des IHM pour les Systèmes Dynamiques

Analyse des plans Électriques - Électroniques

Programmation automate Télémécanique et Sieme

Automatisme

Automatique

Programmation orientée objet