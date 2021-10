Audrey BARE

Diplômée de Master en Génie des Systèmes Automatisés en 2012, je suis intéressée par ce qui touche aussi bien à la technique qu'à la gestion d'équipe.



Mes compétences :

Automates SCHNEIDER, SIEMENS (dépannage maintenance), SOFREL, TBOX, PERAX (dépannage maintenance)

Supervision industrielle : Supervision Iconics, PCVue, Topkapi, PCWIN2, Wizcon, Schneider (Tac Vista et StruXure Ware)

Informatique : SQL, PRTG, ETL (Pentaho..), Cube OLAP et BI (bases)

LONWorks (NL220, NLFacilities), DaliTool

Gestion d'équipes

Maintenance : Hotline, gestion des demandes, gestion des incidents, gestion des problèmes, respect des SLA, mise en oeuvre et test de PRA... formée ITIL 4 Foundation