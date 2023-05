Audrey BARRE

Avec bientôt 18 ans d'expérience dans la grande distribution et la distribution spécialisée en tant que chef de rayon, manager des ventes et maintenant directrice de magasin , je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.

Tous les jours, mon but est de satisfaire mes clients tout en libérant les énergies de mon équipe. Un management de terrain, participatif me permet d'accompagner, de former et de faire grandir mes collaborateurs. Je m'occupe aussi de missions complémentaires qui me permettent de manager et d'accompagner des cadres au niveau régional.



Mes compétences :

Leadership

Encadrement

Formation

Commerçant

Management

Gestion