Clothilde PELLERIN

Forte d'une expérience de plus de 5 ans dans le Marketing, j'ai acquis de solides compétences en management de projets dans leurs ensembles et en analyse stratégique des besoins spécifiques des clients. Suite à un déménagement, je suis actuellement à la recherche d'un poste de Chef de projets Marketing ou dans l'Evénementiel aux alentours de Bordeaux, afin de conjuguer mes compétences techniques et ma personnalité.



Profil :

• Adaptabilité - Organisation - Sens du détail - Rigueur - Esprit d'équipe - Créativité - Curiosité - Sens du contact



Compétences :



- Management de projets

• Organisation logistique et gestion de plusieurs projets complexes en simultané

• Conception d’événements et élaboration de la stratégie (brief, cahier des charges, rétroplanning)

• Gestion du budget : négociations clients et prestataires, suivi des lignes budgétaires, optimisation des marges

• Sélection, coordination, suivi et contrôle qualité des différents prestataires

• Rédaction de reportings détaillés et gestion des outils de communication



- Relations clients :

• Analyse des besoins clients et des performances des activités

• Identification des enjeux clients et formulation d’axes de développement stratégique

• Communication clients tout au long des projets et gestion relationnelle

• Veille concurrentielle



- Compétences linguistiques :

• Anglais : courant (TOEFL : 583, immersions à l’étranger, communication clients au quotidien)

• Espagnol : intermédiaire



Mes compétences :

Adaptabilité

Anglais courant

Créativité

Études qualitatives

Organisation

Rigueur

Analyse stratégique

Analyse des besoins

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Evénementiel

Gestion de Projets