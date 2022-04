Clothilde PETITJEAN

Mes compétences :



- Projet

-- > Gestion de projet

-- > Accompagnement d’une équipe projet

-- > Réponse appel à projets



- Enquête et évaluation

-- > Réalisation d’enquête, de la définition des objectifs à l’analyse des résultats

-- > Analyse de dossiers de demande de subventions publiques



- Relation client

-- > Gestion de fichiers clients (suivi et fidélisation)

-- > Réception et gestion d’appels



- Langues

-- > Traduction écrite (anglais/ espagnol)



Projets européens

Subventions publiques