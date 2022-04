Charles COLLET

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce Extérieur (Paris La Défense / IAE Lyon3, créée par le Centre Français du Commerce Extérieur - ex UBIFrance), j'ai enrichi cette formation nomade par un semestre d'étude en gestion & communication interculturelle à l'Université d'Augsburg (Bavière), suivie d'une mission de 6 mois à la Mission Économique de France à Malte (appui aux implantations françaises, rédaction d'une étude sur ce nouveau marché européen et les échanges créés par ce hub méditerranéen). J'ai finalisé l'école par un double-diplôme à l'Université de Växjö (Suède), en gestion du changement et des connaissances dans les organisations dynamiques. Nous y avons notamment mené un projet de recherche sur la communication du changement, les variables d'incertitude et l’amélioration des synergies organisationnelles pour le site R&D d'Alstom Suède. J'ai alors poursuivi par un Master de recherche en management des coopérations internationales (Université Lyon III, jumelé avec HEC Paris).



Ayant travaillé à Malte sur les stratégies de localisation du groupe STMicroelectronics, j'ai été embauché par celui-ci comme ingénieur de recherche sur leur site de Grenoble pour analyser l'impact des centres de R&D internationaux sur la structuration et l'attractivité des pôles régionaux, ici pour la nanoélectronique. J'étais en même temps professeur intervenant à Grenoble Ecole de Management, notamment pour le module de gestion de l'innovation (cours sur les techniques de créativité, la gestion des réseaux collaboratifs, etc).



A cette issue, je fut engagé comme chargé de coopération scientifique (notamment pour les NTIC, l'électronique organique et les nanotechnologies) pour le compte du Service Scientifique de l'Ambassade de France à Berlin. Cela a renforcé mon appréhension du terrain, ma connaissance des dynamiques collaboratives et de leurs leviers critiques de médiation, à la croisée de variables cognitives (différentes orientations "thématiques" des individus), culturelles & organisationnelles (méthodes de travail collaboratif et sentiments d'appartenance croisés).



Cela a de fait ancré mon intérêt pour l'étude des déterminants & des dynamiques des sentiments d'appartenance organisationnelle, que je perçois comme la base sous-jacente des dynamiques socio-organisationnelles étudiées dans la littérature sur la coopération. Que ce soit dans mon projet de recherche sur la communication interne comme vecteur de réduction des incertitudes lors d'un processus de fusion, ou bien sur les problèmes de sous-cultures & de synergies entre générations d'employés à historique organisationnel différent (étude Alstom), pour finir sur la thèse sur l'ancrage, l'attractivité et les modes de gouvernance d'un pôle régional, ce concept de sentiment d'appartenance organisationnel est toujours un élément profond de réponse; & mieux comprendre ses variables & ses leviers d'orchestration est mon réel projet. Et que dire que la france aurait grand besoin d'un sentiment d'appartenance partagé par ses membres....



Ma mission de coopération scientifique au sein de l'Ambassade de France à Berlin arrivant à son terme, je suis ouvert à des propositions de collaborations dans deux directions : la recherche en gestion des relations inter-organisationnelles, ainsi que l'aide au pilotage de réseaux collaboratifs que sont, entre autres, les clusters.



