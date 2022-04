Clothilde SARRET

Passionnée par la péri-natalité -je suis sage-femme- je m'engage aujourd'hui plus précisément dans l'accompagnement des femmes/parents -sans antécédent psychiatrique- à établir une relation vraie avec leur enfant.



Certifiée en maternologie et en fleurs de Bach.

Ayant réalisé de multiples formations : préparation à la naissance, massage de la femme enceinte et soin avec le rebozo ; rééducation périnéale ; massage du bébé et portage en écharpe ; accompagnement des personnes profondément blessées par la vie, deuil périnatal...



Je propose de vous accompagner tout au long de votre cheminement de grossesse -avec des soins de détente : massage, rebozo- et encore après, parce qu'en rentrant chez vous, le quotidien peut vous paraître angoissant -fleurs de Bach, apprentissage du massage bébé, du portage-.



A très bientôt.



Mes compétences :

Accompagnement

Depression

Parentalité

Soutien à la parentalité