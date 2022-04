Anne Laure VERBAERE

Il suffit parfois d'une rencontre ...



Je rencontre, depuis quelques temps déjà, de plus en plus de femmes qui cherchent à trouver un équilibre entre leurs différentes casquettes de femme, de collaboratrice, de mère, d'épouse …



Elles parlent souvent avec timidité et aussi beaucoup d'humilité de leurs difficultés, de leur culpabilité à être totalement accomplie. A mon sens, ces femmes ont avant tout besoin d'être écoutées, d'être mise en relation avec d'autres femmes et de pouvoir échanger sur leurs préoccupations.



Face à une situation de plus en plus fréquente, j'ai pensé qu'il fallait agir.... Après plusieurs semaines de réflexion, met venue l'idée de créer une association ...



De manière évidente, l'association serait dédiée aux femmes, celles dont je parle plus haut, mais, j'avais également envie d'y accueillir des femmes qui se sentent accomplies et qui souhaitent partager leur expérience.



L'association aurait pour principal objectif d'accompagner ses membres sur le chemin vers l'accomplissement. Ces valeurs premières seraient l'écoute bienveillante, l'absence de jugement et la confidentialité des propos échangés.



Ce projet m'est très vite apparu comme une évidence, tout comme l'étaient les femmes avec qui j'avais envie de le réaliser... Trois femmes aux personnalités somme toute très différentes mais qui partagent la même conviction, et qui ont un sens aigue de l’écoute et de l’empathie.



"Etre femme vous va si bien" est née !



Ensemble nous proposons d'offrir à nos membres, des instants de rencontre, d'écoute et de partage .... L’opportunité d'assister à des conférences, de participer à des groupes de travail ou de co-développement ... ou encore d'être mises en relations avec des professionnels de l'accompagnement et/ou du développement personnel...



Nous sommes quatre femmes en action pour les femmes ... en route pour une magnifique aventure humaine ... et nous avons besoin de vous.



Rejoignez-nous !



Mes compétences :

Coaching

Egalité professionnelle

Groupe de travail

PNL