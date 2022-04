Clothilde WANERT

RH3 CONSULTING, cabinet de Conseil en Recrutement de Cadres, intervient dans les secteurs AGROALIMENTAIRE, INDUSTRIEL, PHARMACEUTIQUE et COMMUNICATION sur la France entière

avec une méthodologie personnalisée, sur mesure et une éthique forte et reconnue,

en approche directe ou par annonce

pour les fonctions



- Commerciales

- Merchandising

- Marketing

- Communication

- Production

- Amélioration continue

- Logistique / Supply Chain

- Contrôle/Qualité

- R&D

- Ressources Humaines



de Cadre débutant à Cadre dirigeant.



N'hésitez pas à établir un contact.

- Vous êtes PDG, DG, DRH, RRH, Directeur du Recrutement, Responsable de Site....

je serais heureuse de vous présenter nos méthodes de travail sur-mesure pour construire avec vous vos projets en Recrutement de Cadres et vous apporter des garanties pour renforcer vos équipes tout en vous faisant gagner un temps précieux.



- Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle : je pourrai ainsi facilement revenir vers vous dès que nous aurons une proposition intéressante, qui correspondra à votre projet, à vous faire.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil en recrutement

Recrutement cadres

Chasse de tête

Agroalimentaire

Industrie

Communication

Distribution

Industrie pharmaceutique