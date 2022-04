Après avoir travaillé plusieurs années dans des laboratoires de recherche et développement, j'ai entrepris une reconversion dans le domaine diététique.

Diplômée d'état, j'enseigne actuellement dans des lycées professionnels et technologiques la discipline " prévention , environnement et santé ".

Par ailleurs, je réalise des conseils en diététique auprès des particuliers .

Enfin, je souhaite établir des missions auprès de collectivités telles que des crèches , écoles primaires ou entreprises privées.

Aussi , je reste à disposition pour toute proposition.



Cordialement,



Clotilde BILON



Mes compétences :

Cuisine

Diététique

Enseignement

Formation

Pédagogie