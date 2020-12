Delphine HUART

Ingénieur chimiste avec 17 ans d’expérience dans l’industrie des matières plastiques.

Expertise technique en thermoplastiques, masterbatches et compounds (formulation, caractérisation, transformation).

Gestion de projets de développement de nouveaux produits et mise sur le marché.

Support technique aux clients et développement d’applications dans différentes industries.

Travail en langue anglaise, dans un environnement multiculturel.



Mes compétences :

Chimie

Emballage

Formulation

Plasturgie

Polymères

Support technique

Gestion de projet

Rédaction technique

Développement produit

Lean Six Sigma

Injection plastique

masterbatch

Extrusion