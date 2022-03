Sabrina RICOU

Coach professionnelle certifiée, j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur transformation sur des enjeux de posture managériale, d'intelligence émotionnelle et de leadership. En tant qu'équicoach, j'intègre dans mes parcours de coaching des séances d'équicoaching , accompagnement facilité par le cheval, véritable miroir et révélateur de potentiel.

J'accompagne également les Surdoués/HPI de manière spécifique.

+ de 20 ans d'expérience de gestion de projet et de vision systémique en banques et dans les entreprises du numériques me donnent une réelle valeur ajoutée dans ma pratique du coaching, comme du consulting.



Mes compétences :

MOA

Directeur de projet

Consultant

Banque

MOE

Crédit immobilier

Crédit aux entreprises

Progiciel Evolan Loans

Architecte SI

Migration SI

Ressources humaines