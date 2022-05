Louis-Marie LARROQUE

Professeur de mathématiques, physique et chimie

Niveaux Collège et Lycée

Examens Français et Anglais, depuis septembre 2014. (Brevet des colleges, Baccalauréat, GCSE, A-level, A2)



De 2012 a 2014 je me suis formé aux métiers de l'eau : hydrologie/hydrogéologie, écologie, assainissement, irrigation, réseaux hydrauliques, eau potable, agronomie. BTS Gestion et Maitrise de l'Eau. Mention Bien.



Ingénieur chimiste de formation avec 5 années d’expérience dans le développement technique et commercial de projets de taille industrielle dans l'éolien, l'hydroélectricité et le biogaz, j'ai en effet voulu revenir à des

fonctions plus techniques, plus scientifiques et plus opérationnelles que celles d’un développeur de projet pour lequel la composante commerciale est prépondérante.



sportif, volontaire, doté d’une forte curiosité d’esprit, d’un bon relationnel, d’une capacité de calcul et d’analyse, gestionnaire, rigoureux, autonome, pédagogue, dynamique, mobile et capable de s’intégrer dans une équipe.

Je maîtrise les outils bureautiques tels que le SIG MapInfo, tableur, traitement de texte, diaporamas de présentation de la suite MsOffice ou OpenOffice.



J'excelle dans des attributions scientifiques et techniques équilibrées terrain et extérieur (50% terrain, 50% bureau), poste opérationnel avec du conseil, de l'étude et de l'analyse, de la recherche et de l'enseignement dans tous les domaines ayant un lien fort avec les problématiques de l'environnement et de l'écologie. Plus particulièrement les domaines de l'eau, des énergies renouvelables, de la cartographie, de la chimie verte.



J'aime la cartographie, les sciences en général, l'écologie, la nature, les calculs mathématiques, les chiffres.

Je pratique la musique (trompette), le théâtre et le sport (natation).



Mes compétences :

Calcul scientifique

Recherche et Développement

Analyser écouter réfléchir agir

Statistiques et probabilités

Mécanique des fluides et hydraulique

Chimie physique, thermodynamique

Nager

Enseigner

Jouer de la trompette

Jardinage biologique

Cartographie SIG

Bricolage

MapInfo

Système d'information géographique

Agriculture biologique

Cartographie

Hydroélectricité

Génie chimique

Photovoltaïque

Chimie

Natation

Solaire

Jouer du theatre

Courir : Course d'orientation