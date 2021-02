Sabine BLONDEAU

Je suis ingénieur R&D chez Saur depuis 2006, et participe depuis à l'optimisation des procédés de traitement d'eau potable.



Mes missions :



Détermination des plans d’expériences et du budget

Conception, mise en route et exploitation des procédés pilotes à l’échelle semi industrielle et à l’échelle du laboratoire, en coordination avec les techniciens R&D : choix des étapes de traitements, dimensionnement des équipements, choix des équipements de mesures en ligne, définition des automatismes

Retours d’expériences : évaluation des performances des filières conventionnelles

Assistance technique : aide au choix des technologies adaptées au traitement de pollutions spécifiques

Rédaction de rapports techniques à destination de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, à destination des équipes d’ingénieries et des exploitants,

Rédaction d’offres techniques en support à l’ingénierie groupe

Rédaction d’articles scientifiques dans le cadre de conférences (Journées Information Eaux 2008 et 2012, Poitiers)

Dépôts d’enveloppes Soleau

Gestion de huit projets d’études par an, en collaboration avec 3 techniciens R&D présents sur les sites d’études, 1 référent technique et jusqu’à 4 stagiaires, sur 3 à 4 sites d’essais différents présents sur des usines de traitement.



Procédés

Adsorption, Décarbonatation catalytique, filtration, filtration membranaire





Mes compétences :

Traitement des eaux

R&D

Gestion de projet

Charbon actif

Micropolluant

Procédés membranaires

Procédés d'adsorption

Eau