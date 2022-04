Emmanuel RABINOVITCH

Manager Commercial - Business Development Manager

Secteur Conseil et Ingénierie

Spécialiste Marchés Banque et Assurance



Au cours des 10 dernières années en cabinet de conseil et en société d'ingénierie, j'ai acquis une connaissance métier du secteur Banque et Assurance et j'ai développé avec succès non seulement l'activité conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage mais aussi la prestation IT en engagement de résultat auprès de grands comptes de la bancassurance.



Mes compétences :

Conseil

Business Development

Key account management

Banque

Direction Commerciale

SSII

IT

Assurances

Banque de financement et d'investissement

Asset management

Banque de détail

Activités de marché

Maîtrise d'ouvrage

Entrepreneur

BPM

Recrutement

Contrôle de gestion

BPO