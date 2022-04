Clotilde BONNET

La philosophie de travail de PlanLUMIERE est, de proposer à chacun de ses clients un concept d’éclairage adapté aux besoins du projet en terme de quantité et d'implantation de lumière, mais également en terme de qualité de produit et de performance offert par les nouvelles technologie.

Pour cela PlanLUMIERE étudie d’une part la lumière à mettre en place et d’autre part les possibilités techniques avec leurs répercussions sur les différents coûts du projet (durée de vie, maintenance, entretien...)

Le but recherché sera de donner au site une perception nocturne différente de celle obtenue en lumière naturelle. Le site et son environnement seront sublimés tout en assurant la sécurité indispensable, condition élémentaire pour un espace public.



Mes compétences :

Créatif

Retouche d'images

Autocad

Dialux