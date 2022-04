Clotilde BRUTIN

Bien dans son corps,

Bien dans sa tête,

Bien dans sa vie personnelle et professionnelle ,

C'est dans cette direction que je vous propose de vous mettre en marche.



3 AXES D'EVOLUTION indépendants ou à conjuguer:



A/ La METHODE de BIEN-ETRE, GESTION DU STRESS et SANTE: "L'atelier du Corps Heureux"

B/ Un ACCOMPAGNEMENT GLOBAL pour un mieux-être et une évolution qui apportent cohérence, sens, élans, réalisation et expression de soi

C/ COACHING DE TRANSITION, projet de vie professionnelle et personnelle, accompagnement au changement



A/ La METHODE PSYCHO-CORPORELLE de bien-être, gestion du stress et santé



Ma méthode en 4 étapes :

1/ Se sentir BIEN: se vider la tête et retrouver dans le corps détente, bien-être profond, sérénité et énergie

2/ Etre conscient du nouvel état et de la relation entre le corps et le psychisme ;

exemple, "Comment être bien dans ses pompes ou ses baskets?" :

o Quand je me sens bien enraciné dans mes pieds, je me tiens plus droit et je me sens plus confiant

o Je peux décider d’être dans mes pieds, de travailler ma posture pour ne pas « perdre pieds » et me sentir confiant

3/ Apprendre à utiliser cet outil en situations

4/ Mettre en place un programme de régulation du stress et des émotions - avant, pendant et après - qui ne sera pas un pensum mais un plaisir



B/ UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL vers le mieux-être et la réalisation de soi

- Poser ses bagages, être écouté, accueilli, reconnu dans ses richesses, difficultés, besoins et envies

- Faire l'expérience que l'on peut fonctionner autrement en cohérence avec ce que l'on est en profondeur

- Prendre conscience de son fonctionnement limitant

- Etre accompagné et soutenu pour changer en douceur, devenir soi-même et mettre plus de vie dans sa vie

- Avoir plus de sensations, de ressenti, de conscience, de confiance et d'affirmation de soi.



C/ COACHING DE TRANSITION, projet de vie professionnelle et personnelle, accompagnement au changement

- Vous posez tout ce qui vous occupe et préoccupe; je vous écoute avec mes oreilles et, aussi, avec ce que je ressens

- Je vous pose des questions qui vont vous aider à aller plus loin dans l'expression de ce que vous êtes et de ce que vous attendez de la vie

- Je fais des liens entre tout ce que vous exprimez et je dégage l'essentiel de

* vos atouts, compétences et potentiel

* de vos désirs et motivations profondes

- De ces "ingrédients", nous dégageons votre direction de vie et des projets à Court/Moyen/Long Terme

- Nous définissons les prochaines étapes de réalisation de votre projet

- Je vous soutiens dans la réalisation, moralement et concrètement, par exemple, dans la réalisation d'un CV qui vous ressemble tout en étant un outil de communication



En individuel:

- séances bien-être, gestion du stress, coaching ou thérapie psycho-corporelle

- programme de 8 séances

* mise en place d'une gestion du stress autonome

* objectif accompagnement au changement, projet de vie professionnelle et personnelle

- entretiens téléphoniques ou Skype: une autre efficacité tournée vers l'essentiel pour mettre en place le changement; et si vous voulez, même par téléphone, je peux vous accompagner à vous relâcher



En groupes

- Séminaires de formation et ateliers réguliers inter ou intra-entreprise

- Dans le cadre privé chaleureux de " L'Atelier du Corps Heureux"



Si vous voulez + de renseignements, N'hésitez pas à me contacter 06.74.03.63.89 ou 01.43.27.88.06 ou clotilde.brutin@wanadoo.fr



Mes compétences :

Psychothérapie

Formation

Art

Communication

Développement personnel

Gestion du stress

Bien-etre

Orientation et coaching