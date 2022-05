Patrice GUY

Des nombreuses expériences professionnelles que j'ai connues, j'en ai fait une synthèse.



Le soin à l'autre et son accompagnement dans la vie et ses difficultés

sont la colonne vertébrale de cette aventure humaine.



Beaucoup de formations dans le domaine psychosocial et la psychothérapie.



Actuellement formateur pour le compte de structures institutionnelles, psychopraticien, modérateur de groupes de paroles, superviseur, et soutien en debriefing.



Ouvert aux sciences, au progrès et à l'exploration de l'âme humaine dans toutes ses dimensions.



Mes compétences :

Accompagnement

Debriefing

Maieutique

Psychopraticien

Supervision