Patrice DE DOMPSURE

Mon métier est de prévenir et traiter les risques psychosociaux des entreprises ; cela se concrétise par :



- des formations destinées aux managers pour discerner, aborder et faire traiter en ôtant toute culpabilité mal placée



- des accompagnements individuels pour les personnes en situation de mal-être. Ils ont un taux de succès supérieur à 85% reconnues par tous, toutes situations confondues y compris celles de dépendances à l'alcool et autres addictions (sans pour autant arrêter totalement et définitivement l'alcool)



Nombreux grands groupes utilisent nos services depuis plus de 12 ans.



Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Business

Entreprenariat

Formation

Mentorat

Orientation