Gilles NOBLET

Un métier, trois identités (coach, auteur, formateur)



Coach : le coaching de transition nous renvoie aux différents passages de la vie. C’est un coaching spécifique qui suppose de la part du coach plusieurs savoir-faire en matière d’accompagnement et une position (d’expert sur les aspects de gestion de carrière, de projet professionnel et d’évolution des métiers. Mes clients sont des personnes qui hésitent sur la direction à prendre quand elles arrivent à un carrefour important de leur parcours professionnel.



Auteur : je m’appuie sur mes compétences “clés“ acquises dans mon premier métier - le journalisme économique – pour écrire des livres et proposer du storytelling. Mon prochain ouvrage "L'évolution professionnelle Pour les Nuls" sera publié fin 2017.



Formateur : mes formations s’adressent plus spécifiquement aux professionnels qui ont besoin de pouvoir évaluer les aptitudes d’adultes dans le cadre de leur fonction et de leur évolution, ou de conseiller des jeunes cherchant à s’orienter ou à se réorienter.



Mes compétences :

Formateur

Communication

Coaching en Transition, Evolution, Reconversion Pr

Conseil en orientation

Storytelling