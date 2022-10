Stéphane CHOCU

"Quand le cœur n'y est pas, les mains ne sont pas habiles."



Je suis passionné par la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement depuis que je suis étudiant. Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai toujours attaché une grande importance :

- à la satisfaction du client ;

- au bien être des mes collaborateurs afin qu’ils soient plus efficaces ;

- à l’impact environnemental de l’entreprise.



Je suis convaincu que la qualité, l’hygiène, la sécurité ou encore l’environnement doivent être complètement intégrés dans le système de management global de l’entreprise.

Un système de management QHSE doit à la fois être rigoureux, fiable et simple afin d’être efficace et performant.

Son but est :

- d’assurer la satisfaction des clients ;

- de garantir aux dirigeants de l’entreprise une maîtrise des risques QHSE, dans le souci permanent de la rentabilité ;

- de rassurer les salariés et les acteurs institutionnels sur la capacité à maîtriser les risques ;

- de démontrer aux différents organisations extérieurs la conformité à la réglementation et ou référentiels QHSE.



J’ai exercé mon activité dans des domaines aussi variés que l'industrie métallurgique et céramique, l’enseignement et les collectivités locales. Aujourd'hui, je vous propose de mettre mes compétences QHSE et mon enthousiasme au service d’une entreprise soucieuse de bien maitriser ces sujets.



Mes compétences :

Audit

Budgets

Solidworks

Pro/ENGINEER

Microsoft Office

IISO 14000

ISO 45000

ISO 9000

ISO 22000