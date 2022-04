Laurence FAUCHÉ-NICOLEAU

J'ai créé La Griffe Éditoriale après plus de 12 ans en agence en qualité de chef de projet éditorial et de rédactrice en chef et je possède une culture éditoriale et technique avérée.

Je suis réactive, à l'écoute et polyvalente et je propose un large éventail de prestations :

- rédaction et rewriting, tous contenus, tous médias

- conseil éditorial, rédaction de cahiers des charges et de chartes éditoriales

- correction / secrétariat de rédaction

- assistance à maîtrise d'ouvrage et gestion de projets éditoriaux

- reformulation de compte-rendus (CE, CHSCT, CA, etc.) et synthèses (colloques, congrès, etc.)

Actualité récente : mission de réécriture de pages d’un site Web institutionnel, par le biais de l’agence Éditoile.

Toujours partante pour de nouvelles expériences, je suis ouverte à toute proposition en qualité d'indépendante. comme en qualité de salariée.





Mes compétences :

Rédaction

Conseil éditorial

Création de contenus

Référencement naturel

Gestion de projet

Ecriture

Rédaction web

Relecture / corrections