Claire COLLIARD

Spécialiste en santé mentale et psychosociale dans l'urgence humanitaire, je suis également co-fondatrice et directrice du Centre de psychologie humanitaire à Genève, ONG visant à améliorer le professionnalisme du personnel humanitaire dans leurs interventions de santé mentale et psychosociale par l'information, la formation et le soutien psychologique.

Clinicienne de formation, je fais partie d'une hotline qui répond en toute confidentialité aux humanitaires en difficulté psychologique, notamment lors d'incident de sécurité.