Clotilde CHAPELON

Titulaire du Diplôme d'Etat d'Architecte (2013) et d'un DUT Génie Civil (2008)



Intéressée par la question de l'Habitat, je me suis attachée, au cours de ma dernière année d'études à l'ENSASE, à produire une architecture interrogeant les modes d'habiter actuels : réfléchir sur la place de l'Homme dans la société, caractériser ses envies, ses besoins, sa relation à l'espace extérieur, étudier les interactions entre l'habitat et son environnement, ont été des points centraux de mon travail. Je souhaite intégrer ces axes de réflexion au sein de ma vie professionnelle, je suis donc à la recherche d'une agence qui me permettrait de poursuivre cette démarche.



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Google Sketchup

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Artlantis