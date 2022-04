Clotilde CHOVET

Infirmière de métier, j'ai avant tout, toujours été passionnée par les médecines complémentaires. Acupuncture, homéopathie, ostéopathie m'ont accompagnés depuis toute jeune. Après 2 années d'exercice infirmier, j'ai décidé de suivre moi-même une formation de naturopathie assez globale, m'ayant permis d'acquérir des connaissances de base sur la phytothérapie, l'aromathérapie, les techniques de relaxations, l'hygiène alimentaire, la kinésiologie et la réflexologie plantaire. Cette dernière a été un des apprentissage sur lequel j'ai tout de suite eu un très bon ressenti: j'ai donc décidé d'approfondir cette pratique en me formant sur la réflexologie plantaire énergétique (réflexologie couplée avec l'approche des méridiens des membres inférieurs).

Aujourd'hui, je finalise un mémoire sur les médecines complémentaires en France et espère pouvoir coupler un jour, mon travail infirmier avec d'autres pratiques complémentaires, qui selon moi, sont très bénéfiques pour les patients, et sont aussi, de plus en plus utilisées !