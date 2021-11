Christian CARPENTIER

Chercheur et auteur sur les corps subtils et les thérapies énergétiques.

En collaboration avec mon épouse Brigitte du Castel (sur Viadeo):

OUVRAGES PUBLIES

Brigitte m'a dit (2013)

Le cosmo-tellurisme (2012)

Le corps éthérique (2012)

Le message des huiles essentielles : actions sur les comportements (2005)

L'homme énergétique : ce que je vois. (1996 épuisé)

RECHERCHES SUR VIADEO:

- Contacts avec des personnes actives pour échanger des idées sur les thérapies énergétiques et les mécanismes vibratoires en général.



Mes compétences :

Corps subtils : aura,éthérique..

Aromathérapie

Drainage lymphatique Vodder

Thérapies manuelles