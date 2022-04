Karine NIVON

Dans mon parcours personnel et professionnel, les questions avec lesquelles j'ai cheminé m'ont amenée à chercher des réponses et des formations dans différents domaines, tels que l'approche psycho-corporelle, les constellations familiales et professionnelles, l'énergétique, l'intuition. Mon site,Array décrit en détail mon activité professionnelle.



Mais qu'est-ce qu'une constellation, me direz-vous ?



Nous venons tous d'une terre, d'un pays, de deux parents, de quatre grands-parents, de huit arrière-grands-parents... Leurs histoires continuent à vivre en nous, à travers nous et se transmettent à nos enfants, petits-enfants...et tout ceci forme notre patrimoine.

Il est des mémoires qui gênent et freinent notre vie, sous forme de blocages, de noeuds inconscients, inscrits dans le corps, dans notre mode de vie, dans le lien émotionnel aux autres.

Le travail de "constellation" est destiné à toute personne désireuse de travailler sur son système familial ou professionnel et de trouver sa place ou de l'améliorer.



En individuel, je propose également des séances de thérapie psycho-corporelle et des massages, extrêmement efficaces contre le stress qui "pollue" notre corps et notre esprit.



Je suis co-créatrice et rédactrice dans la revue Rêve de Femmes, une belle aventure née d'un rêve. (www.revedefemmes.net).

Dans ce cadre et pour collaborer ensemble, je cherche des artistes peintres qui ont créé des oeuvres sur la féminité,et des écrivains qui ont développé des thèmes sur la féminité, la créativité; les médecines douces, l'écologie, dans un esprit d'ouverture et proposant des solutions, des alternatives...



La coopération : voici une valeur qui me tient particulièrement à coeur ! Se mesurer à soi-même plutôt qu'aux autres et s'enrichir des différences. Dans ma vie personnelle et professionnelle, je participe volontiers à l'amélioration de notre planète, pour que nous ayons envie de vivre pleinement, avec joie et en conscience... les pieds sur terre, la tête dans les étoiles !



Mes compétences :

Art

Beauté

Écologie

Ecriture

Massage

Nature

Peinture