Walid Houari BOUDANA

Le souci d’optimisation m’enroulait constamment dans un bien meilleur déploiement, une organisation plus adaptée aux changements stratégiques.



« On ne réussit une opération stratégique que si l’on y croit, d’abord seul, avec passion. La passion fournit les arguments incontestables pour contourner les obstacles. Ensuite, le faut savoir faire partager cette passion à toutes l’équipe. »

Antoine RIBOUD



Les nombreuses missions réalisées tout au long de mon parcours dans le domaine de la relation client m’ont permis de mettre en exergue mes compétences en pilotage de projet et gestion de la conduite opérationnelle du changement.



« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Antoine de Saint-Exupéry



Compétences projet :



Analyse : Analyse de fonctionnement, performance et coûts.

Animation : Conduite d’entretien, workshop, présentation.

Pilotage : Gestion de projet (planification, budget, charges, temps, risques).

Faire savoir:Communication, présentation, mailing.



Mes compétences :

Relation client