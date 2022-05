Shailaja BAICHOO

Enseignante chercheuse et Psychologue clinicienne, spécialisée en Psychologie Interculturelles

Un Master 2 Professionnalisant en Théories et Pratique des Droits de l'Homme m'a apporté une grande ouverture pluridisciplinaire.



Ces cinq dernières années d’expériences professionnels, j’ai su développer un sens de l’écoute, d’accompagnement et d’analyse. Un poste en tant qu’enseignante en Psychologie de l’Organisation a d’emblée cultivé mon engouement d’avancer dans le secteur de l'enseignement. En parallèle, dispenser des cours en Techniques de Communication en anglais a été une belle expérience de prise de parole et d'aisance face à un auditoire. J’ai toujours su intégrer les équipes pédagogiques, les laboratoires de recherche en Sciences Humaines aussi bien que les corps administratives avec célérité.



En contrat d'Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche, j'ai su crée des cadres dynamiques et propices à l'apprentissage auprès des étudiants. Avec passion, j'ai pu cultiver une approche ludique de dispensation des cours (active learning et serious gaming). Tout en valorisant un cadre sérieux, je sais être constructive pour assurer la réussite du programme pédagogique. La préparation d’un Doctorat en Psychologie sur le déplacement forcé du peuple Chagossien a renforcé mes compétences d’évaluations, d'analyse et de rédactions. Mon aptitude à l’écoute et à la communication me permet d’encadrer une équipe et d’endosser pleinement un rôle de soutien. Confiante qu'une carrière en tant qu'enseignante chercheuse me correspond totalement, je souhaite postuler pour un autre poste en ATER et MCF après le Doctorat.



Pluridisciplinaire, je suis pragmatique, autonome aussi bien qu'à l'aise dans une équipe. Je sais m'adapter dans des environnements diverses de travail très rapidement. Souriante tout en étant persévérante, ponctuelle et bien organisée, je sais apporter mes compétences et qualités qui participent au plus value des entreprises et organisations.



